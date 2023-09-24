



Древние проход и хранилище найдены на севере Израиля

На участке археологических раскопок в Тель-Шимрон в Изреельской долине выявлено редкое и удивительно хорошо сохранившееся сооружение, датируемое средним бронзовым веком.



По данным The Media Line, по оценкам ученых, ему около 3800 лет назад.



Археологи раскопали коридор и большой свод, построенный из тысяч необожженных кирпичей. Такая техника, которая называется корбеллинг, была распространена в древней Месопотамии. На месте раскопок также найдены древние сосуды и другие артефакты.



На данный момент исследовано лишь 500 квадратных метров, в то время, как общий размер комплекса составляет 200 000 квадратных метров, что почти вдвое превышает размер археологического объекта в соседнем Мегиддо. Вся конструкция была искусственно поднята более чем на 4 метра.