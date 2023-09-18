



Что нужно детям, чтобы вырасти высокими: неожиданный вывод ученых

Детям необходимы любовь, надежда и счастье, чтобы вырасти высокими.



По данным британской газеты The Daily Mail, такой неожиданный вывод сделал эксперт по развитию, профессор из университета Лафбаро Барри Богин.



Он сравнил средний рост людей в плохо развитых и экономически сильных странах. По словам профессора, отсутствие любви со стороны близких и надежды на будущее вызывает "токсичный эмоциональный стресс", который блокирует гормоны, необходимые для роста и развития.



"Эти факторы необходимы для поддержки практически всех биологических функций человека, в том числе переваривание пищи, хорошая иммунная система, а также общее счастье и позитивный взгляд на жизнь", - считает он.



По словам Богина, Гватемала, где граждане живут в условиях неопределенности, политических беспорядков и подвергаются насилию, является страной чуть ли не с самым низким населением в мире. Средний рост мужчины там составляет около 163 см, а женщины - 149 см. В то же время, в Нидерландах, где на высоком уровне поддерживается социальная забота и безопасность граждан, средний рост мужчин составляет около 183 см, а у женщин 169 см.