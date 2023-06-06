



ChatGPT снабдили новой функцией

Компания OpenAI представила для чат-бота ChatGPT новую функцию, позволяющую пользователям отправлять копии своих диалогов другим людям. Об этом сообщает портал ZDNet.



Для того чтобы поделиться "перепиской", пользователю веб-версии ChatGPT нужно нажать кнопку "Поделиться", которая расположена в меню списка чатов. Перед генерацией ссылки можно также указать имя пользователя или сделать чат анонимным.



Получатель ссылки сможет увидеть весь диалог пользователя с чат-ботом на момент отправки. Чтобы просмотреть переписку, не обязательно регистрироваться в ChatGPT. Если у пользователя есть свой аккаунт в чат-боте, то он сможет продолжить диалог, но уже от своего имени. Также отмечается, что диалог не обновляется автоматически, если пользователь продолжает его после отправки ссылки. Чтобы поделиться обновленной версией чата, необходимо повторно сгенерировать и отправить новую ссылку.



Возможность поделиться чатом доступна пользователям бесплатного тарифа ChatGPT и платным подписчикам в веб-версии. Ожидается, что в ближайшее время функция будет интегрирована в версию ChatGPT для iOS.