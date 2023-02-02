



Будущая модель ChatGPT от OpenAI заменит программистов начального уровня

Компания OpenAI, которая уже наделала шума своим ChatGPT, обучает новую нейросеть для замены программистов начального уровня. Будущая модель ИИ, как сообщается, будет способна не только писать работающий код, но и "мыслить" как программист – печальная новость для тех, кто хотел сменить род деятельности и освоить программирование. За проектом стоит Microsoft, поэтому масштабы разработки не следует недооценивать.



Сообщается, что OpenAI наняла для работы над проектом "армию" из около тысячи программистов и разработчиков в странах Латинской Америки и Восточной Европы. Им поручено решать классические задачи в отраслях программирования, разработке приложений и адаптации кода под новые задачи, подробно описывая логику кода на письменном английском языке. Около 60% нанятых специалистов были привлечены для работы по маркировке данных. Остальные 40% – программисты, создающие наборы данных для инженерии программного обеспечения, на которых будут обучаться модели OpenAI. Они переводят текст в инструкции для ИИ с помощью Codex.



Сам Codex в большинстве своем учился на коде, взятом с GitHub, что обеспечило модели определенный успех как вспомогательной программе, которая автоматически дополняет и проверяет орфографию кода с определенным уровнем мастерства. GitHub, принадлежащий Microsoft, финансовому спонсору OpenAI, даже предлагает "Copilot" на базе Codex, который фактически является чем-то вроде Grammarly для программистов. Однако знать, как может выглядеть строка кода – это одно. Совершенно другое дело – иметь тонкое понимание того, почему и как нужно писать программу.



OpenAI хочет восполнить и этот пробел. С большой вероятностью, проект будет иметь успех, так же как ИИ-художники научились рисовать реалистические картины, а текстовые нейросети уже умеют писать связные рассказы. Это очень выгодно для крупного бизнеса, поскольку позволяет автоматизировать и удешевить рутинные процессы создания кода. Сложные задачи, по крайней мере, пока будут решать люди с профильным образованием и опытом, но путь новичкам в эту отрасль теперь будет крайне усложнен.

