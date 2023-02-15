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Автономный автомобиль Amazon впервые перевез пассажиров
15.02.2023 11:22 Евгения Маркова

Автономный автомобиль Amazon впервые перевез пассажиров

Zoox, стартап автомобилей с автопилотом, принадлежащий компании Amazon, впервые перевез пассажиров на своем полностью автономном автомобиле по общественным дорогам с максимальной скоростью 35 миль в час.

Автомобиль протестировали сотрудники компании, проехав по маршруту длиной в милю между двумя офисами  Zoox в Фостер-Сити, штат Калифорния.

После удачного тест-драйва компания планирует использовать автомобиль для перевозки сотрудников по тому же маршруту. Дальнейшие планы включают расширение подобных услуг для общественности после получения соответствующих разрешений.

Amazon приобрела компанию Zoox в 2020 году, сумма сделки до сих пор держится в секрете. Zoox участвует в гонке автопилотов с другими стартапами, включая Cruise, принадлежащий компании General Motors. Между тем, технология все чаще подвергается тщательному изучению в связи с проблемами безопасности.


 



 

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