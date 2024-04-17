



Астрономы обнаружили вторую по величине черную дыру Млечного Пути

Gaia BH3 - крупнейшая из известных звездных черных дыр, утверждает астроном и соавтор исследования Цеви Мазех из Тель-Авивского университета в Израиле.



Астрономы обнаружили черную дыру с массой, примерно в 33 раза превышающей массу нашего Солнца, - самую большую из известных в Млечном Пути, не считая сверхмассивной черной дыры, скрывающейся в центре нашей галактики.



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Недавно обнаруженная черная дыра находится на расстоянии около 2 000 световых лет от Земли (относительно близко по космическим меркам) в созвездии Аквилы, и вокруг нее вращается звезда-компаньон, сообщили исследователи. Световой год - это расстояние, которое свет проходит за год, 9,5 триллиона км.



Черные дыры, возникающие в результате коллапса одной звезды, называются звездными черными дырами. Gaia BH3 - самая большая из известных звездных черных дыр, по словам астронома и соавтора исследования Цеви Мазеха из Тель-Авивского университета в Израиле.

