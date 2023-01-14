



Астрономы обнаружили в нашей галактике тысячи таинственных планет

NASA подтвердило наличие более 5000 экзопланет за пределами нашей Солнечной системы. Среди наиболее распространенных — класс миров, получивший название "суперземли". Это миры на 30-70 % больше Земли. Они могут быть каменистыми как Земля или в значительной степени состоять из плотных завихряющихся газов. Некоторые из них могут быть пригодны для жизни, то есть в них есть условия, которые могли бы поддерживать жизнь, если она там существует. Около трети экзопланет, обнаруженных на сегодняшний день, являются "суперземлями".



В 2022 году, например, NASA объявило об открытии планеты LP 890-9c. Она имеет скалистую поверхность, примерно на 40 процентов больше Земли, и вращается в "обитаемой зоне" своей Солнечной системы, то есть на ее поверхности может существовать жидкая вода, хотя этот мир может быть холоднее Земли.



Еще одна суперземля, обнаруженная в 2022 году, может содержать океан, во много раз превышающий по размерам земной. К счастью, как новые, так и будущие гигантские телескопы позволят ученым заглянуть в атмосферу этих загадочных далеких миров.



Искать новые миры сложно. Специализированные телескопы, такие как космический телескоп НАСА TESS, должны смотреть на звезды и отслеживать мельчайшие изменения их яркости. Затемнение звезды может означать, что планета прошла перед звездой, что может привести к открытию нового мира. На сегодняшний день TESS обнаружил более 240 подтвержденных планет, а также тысячи других небесных тел, которые могут оказаться планетами.



Сегодня космический телескоп Джеймса Уэбба, самый мощный из когда-либо развернутых космических телескопов, оснащен инструментами, которые могут определять, из чего состоят атмосферы экзопланет.



Ближайшая к нам планета, Проксима Центавра b, представляет собой суперземлю, открытую в 2016 году. О ее существовании стало известно благодаря обнаружению легких колебаний ее звезды , вызванных притяжением и рывками Проксимы Центавра b. Но ни один из наших нынешних телескопов не приспособлен для улавливания света из его атмосферы. Большая часть планеты остается для нас загадочной, даже если она очень близка с космической точки зрения.



Многие "суперземли" потенциально пригодны для поддержания жизни, однако это не означает, что там действительно есть жизнь. Фактическое выявление жизни на далекой суперземле — это очень сложная история.



На расстоянии триллионов и триллионов километров должно собраться множество свидетельств, чтобы поддержать любое утверждение о том, что на планете, вероятно, есть жизнь. В последние годы ведутся оживленные научные дебаты о том, могут ли небольшие количества газа фосфина быть признаком жизни в атмосфере ближайшей к Земле планете, Венере.