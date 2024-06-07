



Астронавты в капсуле Boeing прибыли на космическую станцию

Суни Уильямс и Буч Уилмор были встречены объятиями и аплодисментами после прибытия на Международную космическую станцию на борту капсулы Starliner американской компании Boeing.



Это был первый случай, когда космическому кораблю, прошедшему долгую и сложную программу разработки, доверили перевозить людей.



Руководители миссии рассказали журналистам, что в пути Starliner столкнулся с небольшими техническими проблемами, включая утечку гелия и отказ некоторых движителей.

