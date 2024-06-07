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Астронавты в капсуле Boeing прибыли на космическую станцию
07.06.2024 23:30 MIGnews.com

Астронавты в капсуле Boeing прибыли на космическую станцию

Суни Уильямс и Буч Уилмор были встречены объятиями и аплодисментами после прибытия на Международную космическую станцию на борту капсулы Starliner американской компании Boeing.

Это был первый случай, когда космическому кораблю, прошедшему долгую и сложную программу разработки, доверили перевозить людей.

Руководители миссии рассказали журналистам, что в пути Starliner столкнулся с небольшими техническими проблемами, включая утечку гелия и отказ некоторых движителей.
 

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