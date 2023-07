Археологи обнаружили мозаики с изображением библейского Самсона в Галилее – фото

Мозаика римской эпохи с изображением библейского пророка Самсона была обнаружена археологами в 1600-летней синагоге в Хукоке, древней еврейской деревне в Нижней Галилее. Открытие было сделано в рамках международных археологических исследований под руководством профессора Джоди Магнесс из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл. Проект раскопок пролил свет на Землю Израиля в позднеримскую эпоху около 400 г. н.э., раскрывая многое о социокультурной динамике того периода.



Недавно обнаруженная мозаика, расположенная недалеко от главного входа в синагогу, состоит из крупной панели с надписью на иврите, обрамленной венком. Эту центральную часть дополняет надпись на арамейском языке. Венок окружен с обеих сторон парой львов, положивших передние лапы на головы быков. Мозаичное панно также полностью окружено декоративным бордюром, на котором изображены хищные животные, охотящиеся за своей добычей.



Раскопки этого года добавили еще больше глубины повествованию о Самсоне, так как недавно обнаруженные фрагменты включали филистимлянских всадника и убитого солдата с поразительными лицами.



В ходе десятилетнего проекта раскопок в Хукоке команда сделала ряд открытий, которые пролили свет на наши исторические представления. Среди этих находок – надпись на иврите, окруженная человеческими фигурами, животными и мифологическими существами, в том числе путти или амурами. Кроме того, впервые в древней синагоге была обнаружена история, которая изображает легендарную встречу Александра Македонского и еврейского первосвященника.



На одной панели запечатлен момент, когда двое разведчиков, посланных Моисеем исследовать Ханаан, несли шест с гроздью винограда. На другой – изображен мужчина, ведущий животное на веревке, и надпись “маленький ребенок будет вести их” из Исаии 11:6. Фигуры животных, идентифицированные арамейской надписью, представляют четырех зверей, соответствующих четырем царствам, упомянутым в Книге Даниила, глава 7.



Большая панель, найденная в северо-западном проходе, изображает Элим, оазис, где израильтяне разбили лагерь у 12 источников и 70 финиковых пальм после выхода из Египта, как упоминается в Исходе 15:27. Другие существенные находки включают изображения Ноева ковчега, разделения Красного моря , зодиакального цикла Гелиоса, поглощения Ионы тремя рыбами и строительства Вавилонской башни.



В дополнение к исторической значимости этого места археологи обнаружили свидетельства реконструкции и расширения синагоги в начале 14 века н.э. (период позднего средневековья/мамлюков). Раскопки 2022 и 2023 годов также выявили большой мощеный двор, окруженный рядом колонн, известных как колоннада, к востоку от синагоги. Этот двор повторно использовался в период позднего средневековья, когда на его вершине было возведено массивное сводчатое сооружение неизвестного назначения.



По завершению последнего сезона раскопок, археологи передадут это место Израильскому управлению древностей и Еврейскому национальному фонду Керен Каемет ЛеИсраэль. Новые смотрители планируют превратить это место в уникальную туристическую достопримечательность, чтобы посетители воочию смогли полюбоваться этими историческими жемчужинами.



