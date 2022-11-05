



Археологи нашли уникальные останки древнего ребенка

Археологи нашли в лесу в Финляндии фрагменты зубов ребенка, жившего около 6000 лет назад.

По данным IFL Science, никаких деталей костей не сохранилось.

Могила была найдена при помощи богатого железом глинистого грунта, который играл важную роль в церемониях захоронения. На земле ученые заметили пятно красной охры.

Останки ребенка не сохранились из-за высококислой почвы. Ученым удалось проанализировать обнаруженные в могиле микрочастицы. Фрагменты эмали показали, что ребенок был не старше 10,5 лет. Также нашли два кварцевых наконечника стрел соответствовавших периоду культуры мезолита и микроскопические фрагменты птичьих перьев.

Эта находка позволит ученым предположить, что ребенок был одет в пуховик или похоронен на пуховой кровати.