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Apple отказалась от проведения традиционной мартовской презентации
04.03.2024 04:35 Алина Груднева

Apple отказалась от проведения традиционной мартовской презентации

Корпорация Apple решила в этом году не проводить традиционную онлайн-презентацию новой продукции в марте.

Об этом сообщил инсайдер Марк Гурман.

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По его словам, новые iPad и Mac будут просто представлены на официальном сайте.

Предполагается, что Apple выпустит обновление линейки iPad, в том числе 12,9-дюймовый iPad Air и iPad Pro на OLED, а также Magic Keyboard для iPad Pro в новом дизайне и MacBook Air 13" и 15" с чипом Apple M3.

По словам инсайдеров, также компания может представить новые расцветки для iPhone 15 и обновление линейки ремешков Apple Watch. 
 

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