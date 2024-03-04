



Apple отказалась от проведения традиционной мартовской презентации

Корпорация Apple решила в этом году не проводить традиционную онлайн-презентацию новой продукции в марте.



Об этом сообщил инсайдер Марк Гурман.



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По его словам, новые iPad и Mac будут просто представлены на официальном сайте.



Предполагается, что Apple выпустит обновление линейки iPad, в том числе 12,9-дюймовый iPad Air и iPad Pro на OLED, а также Magic Keyboard для iPad Pro в новом дизайне и MacBook Air 13" и 15" с чипом Apple M3.



По словам инсайдеров, также компания может представить новые расцветки для iPhone 15 и обновление линейки ремешков Apple Watch.

