Apple отказалась от проведения традиционной мартовской презентации
Корпорация Apple решила в этом году не проводить традиционную онлайн-презентацию новой продукции в марте.
Об этом сообщил инсайдер Марк Гурман.
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По его словам, новые iPad и Mac будут просто представлены на официальном сайте.
Предполагается, что Apple выпустит обновление линейки iPad, в том числе 12,9-дюймовый iPad Air и iPad Pro на OLED, а также Magic Keyboard для iPad Pro в новом дизайне и MacBook Air 13" и 15" с чипом Apple M3.
По словам инсайдеров, также компания может представить новые расцветки для iPhone 15 и обновление линейки ремешков Apple Watch.