



Apple назначила дату презентации гарнитуры смешанной реальности

Apple планирует презентовать проект своей гарнитуры смешанной реальности на Всемирной конференции для разработчиков WWDC в понедельник, 5 июня. Новый продукт может заменить сразу несколько гаджетов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.



Аналитики отмечают, что за последние два десятилетия Apple выпустила ряд продуктов, которые сменили отрасль: iPod в 2001 году, iPhone в 2007 году, iPad в 2010 году и Apple Watch в 2015 году. Гарнитура может стать следующей в этом списке.



Ожидается, что первая модель будет стоить около $ 3 тыс. Хотя первая модель, вероятно, будет провалом с точки зрения продаж. Компания это понимает и готова работать на перспективу, чтобы стать лидером рынка. Аналитики прогнозируют, что понадобится около 3-5 лет, чтобы гарнитура стала хитом.



Презентация гарнитуры станет частью основного доклада Apple на WWDC. Кроме гарнитуры, Apple должна рассказать об изменениях в своем программном обеспечении, а также может представить другие продукты, в частности новые MacBook .



Группа по разработке технологий компании, насчитывающая более 1000 человек, работала над проектом более семи лет. Гарнитура сможет показывать видеоконтент с эффектом присутствия, служить внешним дисплеем для подключенного Mac и воспроизводить многие функции iPhone и iPad.