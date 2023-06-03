



Анализ древних стрел показал, что неандертальцы хорошо знали химию

Исследователи изучили березовый клей, который использовали неандертальцы, и обнаружили гораздо более сложную технику его создания, чем считалось ранее. Наши дальние родственники, которых мы считаем очень простыми, владели сложными методами дистилляции. Об этом пишет Phys.org.



Европейские неандертальцы умели варить березовый клей за 100 000 лет до прихода на континент современных людей. Липкий материал использовали для соединения камня с костью и деревом в рабочих инструментах и ​​оружии. Он водостойкий и очень долго не разрушается.



Больше всего неандертальского клея было найдено на территории Германии. С помощью сравнительного химического анализа двух образцов из Германии и обширной эталонной коллекции березового дегтя, изготовленного по технологиям каменного века, исследователи обнаружили, что неандертальцы не просто находили березовый деготь после пожара, а делали его сами.



Более того, происходило это не самым простым способом – они использовали очень эффективный метод с поэтапным процессом дистилляции с ограничением доступа кислорода при подземном нагревании.



По словам авторов, такой уровень сложности вряд ли был изобретен спонтанно. Технология, вероятно, началась с простых методов и развилась до сложного процесса путём экспериментов. Таким образом, получено еще одно доказательство когнитивной сложности неандертальцев, которых в последние годы появляется все больше.