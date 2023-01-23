



Американская АЭС Вогтль запустит свой третий блок

Ожидается, что американская АЭС Вогтль запустит свой третий блок в первом квартале 2023 года. Работы на четвертом реакторе еще продолжаются.



Блоки №3 и №4 на этой станции станут первыми американскими реакторами, которые будут использовать технологию AP1000, разработанную Westinghouse.



Реакторы обладают настолько надежными функциями пассивной безопасности, что могут выключаться без каких-либо действий оператора или внешнего источника питания, и каждый из них обеспечит производство более 1000 МВт электроэнергии на ядерном объекте.