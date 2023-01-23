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Американская АЭС Вогтль запустит свой третий блок
23.01.2023 23:33 Юлия Фрилис

Американская АЭС Вогтль запустит свой третий блок

Ожидается, что американская АЭС Вогтль запустит свой третий блок в первом квартале 2023 года. Работы на четвертом реакторе еще продолжаются.

Блоки №3 и №4 на этой станции станут первыми американскими реакторами, которые будут использовать технологию AP1000, разработанную Westinghouse.

Реакторы обладают настолько надежными функциями пассивной безопасности, что могут выключаться без каких-либо действий оператора или внешнего источника питания, и каждый из них обеспечит производство более 1000 МВт электроэнергии на ядерном объекте.

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