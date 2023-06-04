



Alibaba добавит ИИ в приложения для встреч и обмена сообщениями

Alibaba Group Holding Ltd. интегрирует свою самую передовую систему искусственного интеллекта в приложение для обмена сообщениями DingTalk, похожее на Slack, и помощника для встреч под названием Tingwu.



Большая языковая модель (LLM), разработанная Alibaba Cloud и получившая название Tongyi Qianwen, теперь обеспечивает взаимодействие с новой версией помощника Tongyi Tingwu. Он помогает анализировать аудио- и видеофайлы и генерировать текстовые резюме, и теперь его можно опробовать.



Alibaba объявила о своей LLM 11 апреля, заявив, что будет постепенно добавлять его в различные сферы своей деятельности, чтобы улучшить пользовательский опыт и повысить конкурентоспособность. Интеграция с помощником по организации встреч - это ответ на растущий объем видео и аудио, потребляемых ежедневно, сказал в заявлении технический директор облачного подразделения компании Цзингрен Чжоу, пишет Bloomberg.