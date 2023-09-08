



Звезду "Манчестер Юнайтед" женщины обвинили в насилии

Звезду "Манчестер Юнайтед" Энтони обвинили в насилии несколько женщин.



На фоне разгоревшегося вокруг бразильца сандала, Федерация футбола Бразилии исключила его из своего состава на матчи отбора ЧМ-2026 в сентябре.



Все началось с бывшей девушки футболиста, которая пожаловалась на домашнее насилие и неадекватное поведение со стороны вингера. По ее словам, Энтони даже угрожал ее убить.



"Обвинения ошибочны. Уже представлены доказательства, которые показывают, что я невиновен. Мои отношения с Габриэлой были бурными, но я никогда не применял никакой физической агрессии", - ответил Энтони.



Теперь же еще две девушки обвинили футболиста в нападениях. Студентка юридического факультета Райсса де Фрейтас и банкир Ингрид Лана рассказали, что игрок проявил по отношению к ним агрессию, которая переросла в физическое насилие. Теперь в отношении футболиста ведут расследование.

