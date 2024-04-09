



Жителям Парижа введут ограничения во время Олимпиады

Жителей Парижа не станут пускать на Олимпийские игры домой по QR-пропускам .



Об этом сообщает в комментарии Le Parisen министр иностранных дел Франции Жеральд Дарманен.



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По его словам, проживающие около площади Трокадеро и владельцы барж на Сене, а также и работники в этих районах должны будут зарегистрироваться на специальной онлайн-платформе перед началом летних Олимпийских игр.



Проводить проверку на безопасность будут десятки тысяч людей. После этого смогут получить QR-код для передвижения по вышеуказанным районам.