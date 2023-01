Забыла правила: финалистка Australian Open рано отпраздновала победу – видео

На Australian Open в полном разгаре 1/32 финала. Пока главные фаворитки женского турнира не вылетали, а самой большой сенсацией можно назвать победу украинки Калининой над 15-й ракеткой мира Петрой Квитовой.



Также остается в гонке за титулом и американка Даниэль Коллинз, которая в прошлом году вышла в финал Australian Open. Теперь же она в первом раунде Анну Калинскую. Следующей ее оппоненткой стала Каролина Мухова из Чехии.



Первый сет американка проиграла на тайбрейке – 6:7 (1:7). Второй же выиграла уверенно 6:2. А в решающем сете с Даниэль произошла курьезная ситуация.

Игра снова дошла до тайбрейка, где она вела 6:3 и выиграла после этого подачу, сделав счет 7:3. После этого Коллинз подняла руки вверх и порадовалась “победе”, а затем направилась к арбитру.



Вот только теннисистка забыла правила решающего тайбрейка. Обычно он длится до семи побед одной из спортсменок, но если этот тайбрейк определяет победителя пары (как было в этом случае, он должен продолжаться до десяти побед. Забыв это правило, американка развеселила как судью, так и зрителей на корте.



Впрочем, в конце концов своего она не упустила, выиграв тайбрейк со счетом 10:6. Ее соперницей в 1/16 финала станет Елена Рыбакина из Казахстана.

Best moment of the week tbh 🤣pic.twitter.com/UpBAXihBMc