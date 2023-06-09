



Юношеская сборная Израиля проиграла Уругваю в полуфинале

Самая успешная серия в истории израильского футбола подошла к концу в четверг, когда сборная страны проиграла Уругваю в полуфинале Чемпионата мира по футболу среди юношей до 20 лет.



Поражение со счетом 1:0 означает, что Израиль сыграет с участником другого полуфинального матча между Италией и Южной Кореей в игре за третье место.



“Нам очень помогла поддержка со стороны еврейской общины”, – сказал после матча полузащитник Эль-Ям Канчепольсли Еврейскому телеграфному агентству. “Футбол в Израиле улучшается, у нас хорошие перспективы, и люди понимают, что мы можем сделать”.



Единственный гол в четверг забил уругваец Андерсон Дуарте на 61-й минуте матча.



В этом турнире юношеская сборная Израиля забила восемь голов, обыграв Японию и Бразилию. Первоначально соревнование планировалось провести в Индонезии, которая выразила протест против участия Израиля. FIFA перенесла турнир в Аргентину, где проживает еврейская община, насчитывающая около 200 000 человек.



“У нас очень хорошее будущее в израильском футболе. Это что-то новое в истории страны”, – уверен Илан Зарфати, отец вратаря израильской команды Томера Зарфати.