



WBC: Названы два претендента на бой с Тайсоном Фьюри

Чемпион мира WBC Тайсон Фьюри до сих пор не определился со своим следующим соперником. Сопромоутер "Цыганского короля" Боб Арум объявил две кандидатуры на поединок с британцем. Об этом сообщает iFL TV.



Тайсон Фьюри все еще не может найти себе достойного соперника. После упраздненного мегафайта за абсолют с Александром Усиком британец до сих пор не определился с предстоящим поединком, который желательно провести летом. Есть два новых претендента на бой с Фьюри. Об этом сообщил сопромоутер "Цыганского короля" Боб Арум.



“Есть целый перечень возможных конкурентов. Нужно посмотреть на список претендентов по версиям разных организаций и выбрать одного. Есть этот парень, избивший Тони Йоку (Мартин Баколе или Карлос Такам). Это хорошая возможность. Есть Агит Кабаел. Он был бы хорошим соперником”, – отметил Арум.



По информации Арума, объявление соперника Фьюри состоится на следующей неделе.



“Есть много хороших оппонентов, но этот вопрос будет решать Фрэнк и Джордж Уоррен вместе с Тайсоном. Я думаю, они сделают это в начале следующей недели”, – рассказал Арум.



Напомним, что "Цыганский король" не смог договориться о бое ни с одним топовым боксером сверхтяжелого дивизиона. В СМИ периодически появлялись фамилии Энди Руиса, сенсационного китайца Чжана Чжиллея, эксчемпиона мира Энтони Джошуа , Джо Джойса. Сам Фьюри занимался поисками соперника в Австралии. Однако, все попытки завершились ничем.



Что касается фамилий, которые озвучил Боб Арум, то это боксеры из второго эшелона хевивейта. Самым грозным выглядит Мартин Баколе, недавно победивший украинца Игоря Шевадзуцкого. Он занимает 15 строчку рейтинга BoxRec . У 30-летнего боксера 19 побед (14 нокаутом) и 1 поражение.



42-летний француз Карлос Такам – 23-й номер BoxRec. У ветерана 40 побед (28 нокаутом), 7 поражений и 1 ничья.

Немецкий боксер Агит Кабаел еще не знает горечи поражений на профи-ринге. В его активе 23 победы (15 нокаутов). В рейтинге он замыкает 30-ку.



