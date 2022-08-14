



WADA требует вернуть спортсменам из РФ и Беларуси право на соревнования

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен требует вернуть российским и белорусским спортсменам возможность участвовать в международных соревнованиях.

Об этом сообщает Sportschau.

Он подверг критике решение организаторов Чемпионатов Европы по летним видам спорта в Мюнхене, согласно которому атлеты из РФ и Беларуси были исключены из соревнований.

"То, как с ними обращаются, несправедливо. Спортсмены не были инициаторами этого конфликта и не несут ответственности за его ход. Это две веские причины, чтобы позволить им снова участвовать", — возмутился Макларен.