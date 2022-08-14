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WADA требует вернуть спортсменам из РФ и Беларуси право на соревнования
14.08.2022 22:59 Алина Груднева

WADA требует вернуть спортсменам из РФ и Беларуси право на соревнования

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен требует вернуть российским и белорусским спортсменам возможность участвовать в международных соревнованиях.

 
Об этом сообщает Sportschau.
 
Он подверг критике решение организаторов Чемпионатов Европы по летним видам спорта в Мюнхене, согласно которому атлеты из РФ и Беларуси были исключены из соревнований.
 
"То, как с ними обращаются, несправедливо. Спортсмены не были инициаторами этого конфликта и не несут ответственности за его ход. Это две веские причины, чтобы позволить им снова участвовать", — возмутился Макларен.

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