



Власти Гонконга требуют ответов за не выход на поле Лионеля Месси

Неоднократные просьбы правительства Гонконга о том, чтобы Лионель Месси сыграл в футбольном матче, на который были распроданы все билеты, остались без ответа, сказал городской чиновник.



Около 40 000 болельщиков - некоторые из них заплатили за билеты по 624 долларов - заполнили стадион Гонконга в надежде увидеть победителя Кубка мира, но ушли домой подавленными после того, как Месси остался на скамейке запасных в матче с против команды из Гонконга.



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Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" часто фигурировал в предматчевой рекламе, и многие болельщики потребовали вернуть деньги за его не выход на поле. Между тем, правительство Гонконга, которое выделило организаторам матча более 2 миллионов долларов в виде грантов, также заявило, что "крайне разочаровано" тем, что звезда не сыграла.



На пресс-конференции в понедельник, 5 февраля, министр культуры, спорта и туризма Гонконга Кевин Юнг сказал, что согласно контракту, подписанному между правительством и организатором матча Tatler XFEST, Месси должен был играть не менее 45 минут, с учетом требований безопасности и физической подготовки.



По его словам, правительство впервые связалось с организаторами в начале второго тайма в воскресенье, 4 февраля, когда чиновники заметили, что звезда все еще находится на скамейке запасных.



По словам Юнга, организатор сказал правительству, что Месси не сможет сыграть из-за травмы, но подтвердил, что он не сыграет, только за 10 минут до конца тайма.



Тренер "Майами" Херардо "Тата" Мартино ранее заявил, что решение не выпускать Месси на поле было принято в связи с его травмой.

