



Видео: пьяные лыжники заблокировали целый склон в Австрии

На австрийском горнолыжном курорте Ишгль пьяные лыжники заблокировали целый склон.



Соответствующее видео опубликовали в социальных сетях.



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Уточняется, что состоялась вечеринка в формате Après-Ski, что в переводе означает "после лыж". Любители покататься употребили спиртные напитки и решили остаться на склоне.



Пьяные тусовщики в итоге перекрыли целый склон, поскольку между ними было практически невозможно проехать.