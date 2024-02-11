Видео: пьяные лыжники заблокировали целый склон в Австрии
На австрийском горнолыжном курорте Ишгль пьяные лыжники заблокировали целый склон.
Соответствующее видео опубликовали в социальных сетях.
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Уточняется, что состоялась вечеринка в формате Après-Ski, что в переводе означает "после лыж". Любители покататься употребили спиртные напитки и решили остаться на склоне.
Пьяные тусовщики в итоге перекрыли целый склон, поскольку между ними было практически невозможно проехать.
⛷🍾V prestižním lyžařském středisku Ischgl v Rakousku se konal večírek Après-Ski. Na závěr celodenního sportování si lyžaři vypili a zůstali na svahu.— Ing. Honza 🇨🇿👍🇺🇦👎 (@Honza4746) February 11, 2024
V důsledku této akce byl svah zablokován desítkami opilých účastníků párty. Jak můžete vidět, sotva se mezi nimi dalo projet.… pic.twitter.com/eo5zGJW06Q