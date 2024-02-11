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Видео: пьяные лыжники заблокировали целый склон в Австрии
11.02.2024 20:01 Алина Груднева

Видео: пьяные лыжники заблокировали целый склон в Австрии

На австрийском горнолыжном курорте Ишгль пьяные лыжники заблокировали целый склон.

Соответствующее видео опубликовали в социальных сетях. 

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Уточняется, что состоялась вечеринка в формате Après-Ski, что в переводе означает "после лыж". Любители покататься употребили спиртные напитки и решили остаться на склоне.

Пьяные тусовщики в итоге перекрыли целый склон, поскольку между ними было практически невозможно проехать.

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