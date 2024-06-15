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В Сене выявили опасный уровень бактерий: повлияет ли это на Олимпийские игры
15.06.2024 15:52 Алина Груднева

В Сене выявили опасный уровень бактерий: повлияет ли это на Олимпийские игры

В Сене выявили кишечную палочку на фоне заверений президента Франции Эммануэля Макрона очистить реку к Олимпийским играм.

По данным АР, об этом сообщила мониторинговая группа Eau de Paris.

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Уточняется, что в воде обнаружен опасный уровень содержания таких бактерий, как кишечная палочка и энтерококки.

Эксперты считают, что такое загрязнение Сены произошло из-за ливней, которые обрушились на Францию. Из-за обильных дождей была забита канализационная система.

В настоящее время проводятся работы, чтобы очистить воду к Олимпиаде. Представитель Международного олимпийского комитета Кристоф Дюби считает, что к старту игр Сену удастся сделать безопасной для спортсменов.

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