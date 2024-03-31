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В Париже не рады россиянам и белорусам на Олимпиаде
31.03.2024 11:05 Алина Груднева

В Париже не рады россиянам и белорусам на Олимпиаде

Спортсменам из России и Беларуси не рады на Олимпийских играх в Париже, которые пройдут этим летом.

По данным Le Monde, такое заявление сделала мэр французской столицы Анн Идальго.

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"Я хочу сказать российским и белорусским спортсменам, что им не будут рады в Париже", - сказала.

По словам Идальго, во Франции будут рады принять на Олимпиаде украинских спортсменов. В Париже постараются сделать все, чтобы украинцы чувствовали себя как дома.

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