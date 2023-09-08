



В Мексике дисквалифицировано рекордное число марафонцев-жуликов

В Мексике на марафоне дисквалифицировали рекордное количество бегунов за мошенничество.



По данным газеты Marca, такие меры коснулись 11 тысяч марафонцев, которые жульничали, чтобы быстрее добраться до финиша.



"Институт спорта Мехико приступит к выявлению случаев, когда участники XL марафона в Мехико Telcel 2023 продемонстрировали неспортивное поведение и аннулируют время регистрации", — сказали организаторы.



Рекордное количество бегунов уличили в использовании транспортных средств во время забега в конце августа, основываясь на данных, полученных с трекеров.