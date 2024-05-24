



В футболе новшество - розовая карточка

На Кубке Америки 2024 года CONMEBOL утвердила введение розовой карточки . Об этом сообщает AS.



Карточку розового цвета будут использовать в случаях, если возникнут подозрения на травму головы или сотрясение мозга у футболиста. Это даст команде право на дополнительную шестую замену.



Для того, чтобы избежать симуляций врачи команды, чей игрок получил розовую карточку, должны в течение 24 часов подать в CONMEBOL официальное медицинское заключение.



Кубок Америки-2024 станет турниром-первопроходцем, где применят это новшество. В дальнейшем розовая карточка будет использоваться на всех турнирах под эгидой CONMEBOL .



Отметим, что Кубок Америки-2024 состоится в США с 20 июня по 14 июля.

