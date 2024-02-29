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Ужас на матче: фанат рухнул со второго яруса, празднуя гол в ворота "Челси"
29.02.2024 16:04 Алина Груднева

Ужас на матче: фанат рухнул со второго яруса, празднуя гол в ворота "Челси"

На матче 1/8 финала Кубка Англии "Челси" — "Лидс", который завершился со счетом 3:2, футбольный фанат рухнул со второго яруса стадиона Стэмфорд Бридж.

Жуткий инцидент был заснят на видео.

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Фанат Лидса так бурно праздновал гол, забитый Матео Джозефов, что не удержался на трибуне и упал вниз.

По данным The Telegraph, болельщик получил тяжелую травму. Его вынесли со стадиона на носилках в шейном корсете. В каком состоянии находится госпитализированный фанат, неизвестно.

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