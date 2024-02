Ужас на матче: фанат рухнул со второго яруса, празднуя гол в ворота "Челси"

На матче 1/8 финала Кубка Англии "Челси" — "Лидс", который завершился со счетом 3:2, футбольный фанат рухнул со второго яруса стадиона Стэмфорд Бридж.



Жуткий инцидент был заснят на видео.



Фанат Лидса так бурно праздновал гол, забитый Матео Джозефов, что не удержался на трибуне и упал вниз.



По данным The Telegraph, болельщик получил тяжелую травму. Его вынесли со стадиона на носилках в шейном корсете. В каком состоянии находится госпитализированный фанат, неизвестно.

A Leeds fan fell from the upper tier at Stamford Bridge last night celebrating a goal😳



Hope he’s okay. pic.twitter.com/Gp5nuQRicT