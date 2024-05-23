



Усик будет сниматься в Голливуде вместе с Дуэйном "Скалой" Джонсоном

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик получил роль в американской биографической драме "Smashing Machine" (Сокрушительная машина). Об этом сообщает IMDB.



Фильм будет посвящен жизни бывшего бойца UFC Марка Керра, которого сыграет известный актер Дуэйн "Скала" Джонсон.



Усик сыграет в фильме украинского бойца ММА Игоря Волчанчина, который за свою карьеру дважды сражался с Кэрром.



Известно, что в первом бою украинец выиграл нокаутом, но поединок был признан несостоявшимся, а во втором бою Волчанчин победил решением судей. Эти поединки проходили в 1999 и 2000 годах.



Также в фильме сыграют Эмили Блант, Линдси Гэвин, Райан Бейдер. Сценаристом и режиссером картины стал американец Бен Сафди. Премьера намечена на 2025 год.



Напомним, Усик в своем последнем поединке победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей. Украинец стал первым абсолютным чемпионом в супертяжелом дивизионе с 1999 года.