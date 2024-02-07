



Усик: Фьюри относится к тренировкам недостаточно серьезно

Украинский боксер Александр Усик обвинил Тайсона Фьюри в нехватке профессионализма.



По данным Sky Sports, таким образом чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе прокомментировал полученную соперником травму, из-за которой был перенесен исторический бой.



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Украинец призвал Фьюри относиться к предстоящему поединку более серьезно.



"Он говорит, что хочет стать абсолютным чемпионом, но не относится к своим тренировкам достаточно серьезно. Я не хочу осуждать Тайсона Фьюри, я просто пытаюсь сказать, что иногда такое случается - то, что планируют люди, иногда не коррелирует с планами нашего Господа", - сказал он.