



Умер легендарный футбольный комментатор Джон Мотсон

В четверг, 23 февраля, скончался на 78-м году жизни легендарный футбольный комментатор Джон Мотсон.



Информацию о его кончине подтвердила семья.



"С большой грустью мы сообщаем, что Джон Мотсон мирно скончался во сне сегодня", - сказано в сообщении.



В заявлении BBC, чьим голосом он был до 2018 года, тоже подтвердили смерть легендарного комментатора.



"Мотсон освещал 10 чемпионатов мира, 10 чемпионатов Европы и 29 финалов Кубка Англии для BBC Sport, прежде чем уйти из организации в 2018 году. В народе известный как "Мотти", он работал над "Матчем дня" с 1971 года и комментировал почти 2500 транслируемых по телевидению игр", - сказано в заявлении.



Мотсон начинал свою карьеру как газетный репортер в Barnet Press и Sheffield Morning Telegraph. Именно во время работы в Sheffield он впервые почувствовал вкус работы за микрофоном. На BBC впервые он был назначен ответственным за финал Кубка Англии в 1977 году в качестве замены Дэвиду Коулману. Вскоре он стал голосом каждого крупного финала на BBC, включая чемпионаты мира, вплоть до 2008 года.