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Украина взяла первое "серебро" на ЧМ по спортивной гимнастике
06.10.2023 10:37 Раиса Вовк

Украина взяла первое "серебро" на ЧМ по спортивной гимнастике

В бельгийском Антверпене, где продолжается чемпионат мира по спортивной гимнастике, накануне определились чемпион и призеры в мужском многоборье.

Сборную Украины здесь представлял 20-летний Илья Ковтун. Вместе с ним соревновались и еще 23 спортсмена.

После пяти упражнений Ковтун шел четвертым, но ошибки в финальном виде двух спортсменов помогли украинцу занять второе место.

В упражнении на перекладине американец Фредерик Ричард и японец Кента Тиба упали, украинец выступил чисто. Чемпионом мира стал представитель Японии Дайки Хашимото, опередивший Ковтуна на 1,134 балла. А бронза у Ричарда.

Для Илья Ковтуна это вторая медаль чемпионатов мира. Ранее в 2021 году он стал бронзовым призером соревнований в японском Китакюсю.

Спортивная гимнастика. ЧМ-2023. Мужчины. Многоборье

1. Дайки Хашимото (Япония) - 86.132
2. Илья Ковтун (Украина) - 84.998
3. Фредерик Ричард (США) - 84.332 

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