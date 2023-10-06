



Украина взяла первое "серебро" на ЧМ по спортивной гимнастике

В бельгийском Антверпене, где продолжается чемпионат мира по спортивной гимнастике, накануне определились чемпион и призеры в мужском многоборье.



Сборную Украины здесь представлял 20-летний Илья Ковтун. Вместе с ним соревновались и еще 23 спортсмена.



После пяти упражнений Ковтун шел четвертым, но ошибки в финальном виде двух спортсменов помогли украинцу занять второе место.



В упражнении на перекладине американец Фредерик Ричард и японец Кента Тиба упали, украинец выступил чисто. Чемпионом мира стал представитель Японии Дайки Хашимото, опередивший Ковтуна на 1,134 балла. А бронза у Ричарда.



Для Илья Ковтуна это вторая медаль чемпионатов мира. Ранее в 2021 году он стал бронзовым призером соревнований в японском Китакюсю.



Спортивная гимнастика. ЧМ-2023. Мужчины. Многоборье



1. Дайки Хашимото (Япония) - 86.132

2. Илья Ковтун (Украина) - 84.998

3. Фредерик Ричард (США) - 84.332