



Украина решительно осуждает участие россиян и беларусов в ОИ-24

Украина выступила с решительным осуждением решения МОК по допуску спортсменов из России и Беларуси к участию в Олимпийских играх 2024, которые пройдут в следующем году, в Париже.



Как сообщается, спортсмены из Беларуси и России, должны будут выступать под нейтральным статусом, однако и это не устроило Украину.



Как сообщил и.о. министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный, "во время войны нельзя прятаться под нейтральным флагом"



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"Нельзя во время такой кровавой войны, прятаться под "нейтральным флагом". Когда она нация пытается уничтожить другую, это означает безответственность и оправданием убийств", сказал он.

