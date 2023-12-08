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Украина решительно осуждает участие россиян и беларусов в ОИ-24
08.12.2023 21:59 MIGnews.com

Украина решительно осуждает участие россиян и беларусов в ОИ-24

Украина выступила с решительным осуждением решения МОК по допуску спортсменов из России и Беларуси к участию в Олимпийских играх 2024, которые пройдут в следующем году, в Париже.

Как сообщается, спортсмены из Беларуси и России, должны будут выступать под нейтральным статусом, однако и это не устроило Украину.

Как сообщил и.о. министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный, "во время войны нельзя прятаться под нейтральным флагом"

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"Нельзя во время такой кровавой войны, прятаться под "нейтральным флагом". Когда она нация пытается уничтожить другую, это означает безответственность и оправданием убийств", сказал он.
 

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