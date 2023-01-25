



У РФ отобрали право на проведение этапа Гран-при по фигурному катанию в 2023/24

Международный союз конькобежцев (ISU) забрал у России право на проведение этапа Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2023/24, информирует Министерство молодежи и спорта Украины.



В 2022 году ISU уже вводила санкции против России. В частности, тогда государству-террористу не разрешили провести на своей территории этап Гран-при (2022/23) и чемпионаты Европы по конькобежному спорту и шорт-треку, которые должны были состояться в 2024 году.



Спасибо международным партнерам за твердую позицию!



Представители стран-агрессоров не могут быть частью светлого и честного олимпийского спорта, пока Россия продолжает эту кровопролитную войну!



Соответствующее решение принято из-за войны России против Украины.