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Тренер сборной Франции продолжит работать, несмотря на поражение на ЧМ-2022
07.01.2023 15:14 Алина Груднева

Тренер сборной Франции продолжит работать, несмотря на поражение на ЧМ-2022

Тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам останется на своей должности, несмотря на поражение на чемпионате мира по футболу в Катаре.

По данным Reuters, об этом 7 января объявила Федерация футбола Франции.

В частности, Дешам продолжит тренировать национальную сборную до 2026 года.

Он является наставником французской команды с июля 2012 года. Сборная под его руководством сыграла 139 матчей, из которых было одержано 89 побед.

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