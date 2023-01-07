



Тренер сборной Франции продолжит работать, несмотря на поражение на ЧМ-2022

Тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам останется на своей должности, несмотря на поражение на чемпионате мира по футболу в Катаре.



По данным Reuters, об этом 7 января объявила Федерация футбола Франции.



В частности, Дешам продолжит тренировать национальную сборную до 2026 года.



Он является наставником французской команды с июля 2012 года. Сборная под его руководством сыграла 139 матчей, из которых было одержано 89 побед.