



Травмированный защитник "Челси" надеется восстановиться к ЧМ-2022

Травмированный защитник лондонского "Челси" Рис Джеймс очень хочет попасть на чемпионат мира по футболу в Катаре.

"Мне нужно неустанно работать в течение следующих недель, а потом уже будем смотреть, в каких я кондициях. Я постараюсь, чтобы меня нельзя было исключить из заявки. Мое восстановление все еще на начальной стадии", - сказал он.

По словам футболиста, его реабилитация продолжается две недели.

"Медицинский штаб Челси пока не называет точной даты восстановления. Это зависит от моего самочувствия и того, насколько стабильно состояние колена", — сказал Джеймс.

Защитник английского клуба травмировал колено на матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Милана". Медики прогнозировали, что он выбывает на восемь недель.