



“Тоттенхэм” хочет заключить контракт с Манором Соломоном

В связи с обновлением закона FIFA, согласно которому израильский футболист сможет расторгнуть контракт с “Шахтером” в одностороннем порядке, лондонцы, которые смогут пригласить легионера бесплатно, выразили заинтересованность.



Манор Соломон получил настоящий подарок от FIFA. Израильский вингер, пришедший в начале сезона в “Фулхэм” на правах аренды из донецкого “Шахтера”, ничего не получив за игру на клуб, сможет в одностороннем порядке приостановить действие контракта с украинским клубом и фактически бесплатно перейти в любую команду, которую захочет.



Уже есть клуб, спешащий заключить сделку.”Тоттенхэм” станет командой, к которой израильтянин присоединится этим летом. Бесплатный уход открывает перед звездой многие двери, поскольку командам Премьер-лиги не придется тратиться на его трансфер.