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Сын легенды футбола Шевченко пошел по стопам отца
21.02.2024 04:35 Алина Груднева

Сын легенды футбола Шевченко пошел по стопам отца

Сын президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко пошел по стопам отца.

Министерство молодежи и спорта Украины внесло Кристиана в резервный список юношеской национальной сборной U-19 на 2024 год.

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Главным наставником команды указывается бывший тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко, хотя официального его назначения еще не было. В конце 2023 года он покинул пост главного тренера кипрской команды "Акритас Хлоракас".

Стоит отметить, что Кристиан Шевченко ранее в этом месяце подал документы на получение украинского гражданства. Сын легендарного футболиста родился в Лондоне, а карьеру начал в Академии "Челси". 

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