



Стало известно о заметном улучшении состояния Костомарова: что говорят врачи

Врачи "Коммунарки", где проходит лечение российский олимпийский чемпион по фигурном катанию Роман Костомаров, сообщили о заметном улучшении состояния спортсмена.



Об этом сообщает Telegram-канал "112" и ряд российских СМИ.



Как отметил источник, Костомарову зашили трахеостому, а мозговое кровообращение спортсмена пришло в норму. Врачам удалось остановить некроз тканей, в связи с чем операции в ближайшее время не планируются.



Уточняется, что фигуристу, который находится в сознании, постоянно ставят капельницы и уколы. Медики следят за состоянием его печени из-за большого количества сильнодействующих препаратов.



По данным kp.ru, если состояние Костомарова не ухудшится, его начнут готовить к протезированию.