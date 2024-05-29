



​​​​​​​Стала известна дата матча-реванша между Усиком и Фьюри

Матч-реванш между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком и Тайсоном Фьюри запланирован на 21 декабря. Об этом сообщил министр Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх.



"Матч-реванш между неоспоримым чемпионом Александром Усиком и чемпионом Тайсоном Фьюри назначен на 21 декабря 2024 года в Эр-Рияде... Мир снова увидит исторический бой... Наши обязательства перед фанатами бокса продолжаются... Мы надеемся, что вам понравится...", - сообщил он в социальной сети Х.



Напомним, Усик победил Фьюри в первом поединке и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе. Фьюри нанес большее количество ударов, но точнее был Усик.