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Спортсмены из РФ и Беларуси нашли лазейку для участия в Олимпиаде
08.07.2023 15:55 Алина Груднева

Спортсмены из РФ и Беларуси нашли лазейку для участия в Олимпиаде

Российские и белорусские спортсмены нашли лазейку для возможного участия в Олимпийских играх в 2024 году.

По данным Inside The Games, им разрешили участвовать в Азиатских играх в нейтральном статусе.

С 23 сентября по 8 октября в Ханчжоу в соревнованиях примут участие около 500 российских и белорусских спортсменов. При этом, им будет запрещено использовать любую национальную символику.

Благодаря участию в Азиатских играх, спортсмены могут получить лицензии на Олимпиаду-2024, хотя Международный олимпийский комитет еще не принял решение по этому поводу.

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