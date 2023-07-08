



Спортсмены из РФ и Беларуси нашли лазейку для участия в Олимпиаде

Российские и белорусские спортсмены нашли лазейку для возможного участия в Олимпийских играх в 2024 году.



По данным Inside The Games, им разрешили участвовать в Азиатских играх в нейтральном статусе.



С 23 сентября по 8 октября в Ханчжоу в соревнованиях примут участие около 500 российских и белорусских спортсменов. При этом, им будет запрещено использовать любую национальную символику.



Благодаря участию в Азиатских играх, спортсмены могут получить лицензии на Олимпиаду-2024, хотя Международный олимпийский комитет еще не принял решение по этому поводу.