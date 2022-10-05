



"Спорт вне политики": Федерация бокса отменила санкции против РФ и Беларуси

Международная федерация бокса (IBA) сообщила, что вернет к участию в соревнованиях спортсменов из России и Беларуси, потому что сохраняет "политический нейтралитет".



"IBA глубоко убеждена, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт. Все спортсмены должны быть в равных условиях. Федерация призывает к миру и остается миротворцем в любых конфликтах. Более того, IBA обязана обеспечить равное отношение к спортсменам и официальным лицам на соревнованиях, несмотря на то, какой они национальности или где проживают", - говорится в сообщении на сайте федерации.



В IBA отметили, что организация будет сохранять "политический нейтралитет". Кроме спортсменов, к соревнованиям отныне будут допускать и российских, и белорусских официальных лиц, в частности судей.