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СМИ: Костомарова хотят отправить в немецкую клинику
31.03.2023 20:03 Алина Груднева

СМИ: Костомарова хотят отправить в немецкую клинику

Российского фигуриста Романа Костомарова хотят отправить на лечение в Германию.

Об этом 31 марта сообщили российские СМИ со ссылкой на источники.

Уточняется, что в настоящее время спортсмен продолжает проходить лечение в Коммунарке. Он находится в стабильном состоянии.

Между тем, Telegram-канал SHOT со ссылкой на мать Костомарова опровергает слухи о предстоящем лечении в немецкой клинике.

"Даже разговоров сейчас об этом не ведется", - отметила женщина.

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