



СМИ: Костомарова хотят отправить в немецкую клинику

Российского фигуриста Романа Костомарова хотят отправить на лечение в Германию.



Об этом 31 марта сообщили российские СМИ со ссылкой на источники.



Уточняется, что в настоящее время спортсмен продолжает проходить лечение в Коммунарке. Он находится в стабильном состоянии.



Между тем, Telegram-канал SHOT со ссылкой на мать Костомарова опровергает слухи о предстоящем лечении в немецкой клинике.



"Даже разговоров сейчас об этом не ведется", - отметила женщина.