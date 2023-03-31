СМИ: Костомарова хотят отправить в немецкую клинику
Российского фигуриста Романа Костомарова хотят отправить на лечение в Германию.
Об этом 31 марта сообщили российские СМИ со ссылкой на источники.
Уточняется, что в настоящее время спортсмен продолжает проходить лечение в Коммунарке. Он находится в стабильном состоянии.
Между тем, Telegram-канал SHOT со ссылкой на мать Костомарова опровергает слухи о предстоящем лечении в немецкой клинике.
"Даже разговоров сейчас об этом не ведется", - отметила женщина.