



Скончался спортивный журналист Сергей Бавли

Ушел в мир иной наш коллега – спортивный журналист Сергей Бавли

Лучшие из лучших уходят в мир иной… В Санкт-Петербурге после тяжелой болезни в возрасте 66 лет скончался известный спортивный журналист Сергей Бавли.

Это тяжелая утрата для спортивной журналистики в целом и для редакции Mignews.com в частности, поскольку Сергей долгое время был нашим сотрудником, коллегой, другом.

Работа с ним – это целая эпоха. Мы гордимся тем, что Сергей Бавли был частью нашего коллектива, человеком, которого уважали, к которому всегда прислушивались, который никогда не отказывал в помощи.

Мы все знали Сергея как человека высокопрофессионального, высокоморального, незаурядного, умного и энергичного. Его самоотверженность и работоспособность, оптимизм и прекрасное чувство юмора помогали всей редакции даже в самые сложные времена. Сергей никогда не отказывал в помощи сотрудникам – кому словом, кому делом. И всегда коллектив отвечал ему признательностью и любовью.

В последние годы Сергей Бавли сотрудничал с изданием «Спорт день за днем», главой редакционного совета которого он являлся. Но он всегда поддерживал связь с уже бывшими коллегами, которые по истечению времени стали друзьями и товарищами.

Редакция Mignews.com выражает глубокие соболезнования и слова поддержки родным и близким, а Сергею – Светлая и Вечная память!.



Фото: страница Сергея Бавли "ВКонтакте"