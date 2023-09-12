



Скандал в мире тенниса: бывшая первая ракетка мира дисквалифицирована на 4 года

Румынская теннисистка Симона Халеп, которая ранее занимала первое место в мировом рейтинге, во вторник, 12 сентября, была отстранена на четыре года от участия в соревнованиях после провала теста на допинг.



31-летняя Халеп, по имеющимся данным, продолжила употреблять роксадостат, который находится в списке запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства, после того, как около года назад ее временно отстранили от соревнований.



Использование роксадостата значительно повышает уровень гемоглобина и эритроцитов. Хотя суд принял заявление спортсменки о том, что она использовала неправильный препарат, она все равно понесла суровое наказание, потому что не сообщила об этом факте.



За свою карьеру Халеп выиграла два турнира Большого шлема. В 2018 году она выиграла Ролан Гаррос, а в 2019 году выиграла Уимблдонский турнир. За свою карьеру она заработала около 40 миллионов долларов только на призах за победу в соревнованиях.

