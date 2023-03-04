



Шахматистка из России перешла в сборную Швейцарии

Шахматистка из России, 38-летняя Александра Костенюк, объявила, что с сегодняшней даты начала представлять Швейцарию. Об этом она сообщила на своей странице в инстаграм.



“Представляю Швейцарию с 3 марта 2023 года”, – написала Костенюк. Она также опубликовала скриншот с сайта Международной шахматной федерации FIDE, на котором теперь отмечена швейцарским флагом.



О планах шахматистки перейти в сборную другой страны, стало известно в январе. При этом утверждалось, что Костенюк не сможет представлять Швейцарию в этом году — в таком случае Швейцарской федерации шахмат FSE пришлось бы выплатить Федерации шахмат России ФШР комиссию в размере 10 000 долларов. Переход был назначен на 1 января 2024 года.



Однако, Костенюк начала представлять Швейцарию уже сейчас из-за того, что Россию приняли в Азиатскую шахматную федерацию ACF. После этого FIDE разрешила российским спортсменам переходить в любые другие европейские федерации без выплаты взносов. Это касается шахматистов, которые уже подали или подадут соответствующую заявку в период с с 1 марта 2022 года по 31 августа 2023.



Костенюк – 12-я чемпионка мира по шахматам среди женщин, двукратная чемпионка России, чемпионка Европы, трехкратная победительница Всемирных шахматных олимпиад в составе национальной команды. У спортсменки есть швейцарское гражданство.