



Саудовский клуб предложил Месси более $500 млн в год

Саудовский футбольный клуб "Аль-Хиляль" всеми силами пытается заманить к себе Лионеля Месси, увеличив предложение по зарплате до более чем 500 млн долларов в год.



Об этом сообщает Forbes со ссылкой на каталонского бизнесмена Жауме Руреса.



Контракт Месси с ПСЖ истекает 30 июня. Ходят слухи, что аргентинец все же вернется после этого в "Барселону", где очень ждут его возвращения. По слухам, в "Барсе" готовы предложить игроку около 14 миллионов евро в год.



Однако за звездного нападающего также готовы дать немалую сумму в Саудовской Аравии.



"Я думаю, что вполне возможно, что он вернется, хотя саудовцы подняли ставку до более чем 500 миллионов долларов в год", — подчеркнул Рурес.



По словам бизнесмена, опыт Месси в Париже "не был удовлетворительным".



"Лео всегда говорил, что хочет вернуться в Барселону", — добавил Рурес.

