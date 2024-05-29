



Самые дорогие футболисты мира. Первый Беллингем и в списке нет Мбаппе

Футбольная обсерватория CIES обнародовала новый рейтинг самых дорогих футболистов мира.



В нем представлены 100 игроков мира с самой высокой оценочной трансферной стоимостью согласно их статистической модели.



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Статистическая модель CIES Football Observatory, построенная на основе около 5500 трансферов, объясняет более 85% различий в суммах, выложенных клубами за игроков, на основе таких критериев, как возраст, срок контракта, количество минут, доля игроков в стартовом составе, спортивный уровень сыгранных матчей, результаты, экономическая сила клуба и лиги игрока, экономическая сила потенциальных покупателей, уровень инфляции и т. д.



Оценки относятся к 100 % трансферной стоимости, включая дополнительные расходы, без учета условий возможного выкупа.



Сейчас в отчете первое место занимает англичанин Джуд Беллингем ("Реал") с трансферной оценкой в 280,4 млн евро.



На втором месте норвежец Эрлинг Холанд из "Манчестер Сити" (255,3 млн евро).



На третьем – бразилец Винисиус Жуниор из "Реала" (240,8 млн евро).



Что интересно, в ТОП-50 отсутствует француз Килиан Мбаппе. Но объясняется это очень просто. Как только он официально перейдет в "Реал" как свободный агент, он точно появится в первой тройке и возможно даже на первом месте. Ведь чем больше времени остается до истечения контракта игрока, тем выше текущая трансферная стоимость, и клуб, продающий игрока, оказывается в более выгодном положении.



