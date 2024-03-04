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Россиянина пустили на турнир в Дубае, и как он “отблагодарил”
04.03.2024 22:30 MIGnews.com

Россиянина пустили на турнир в Дубае, и как он “отблагодарил”

Дисквалификацией закончился турнир в Дубае для российского теннисиста Андрея Рублева, куда россиянина пустили выступать под “нейтральным флагом”. А дисквалифицировали его за непристойное поведение. 
 

Рублев сорвался на арбитра на линии, крикнув ему: “Ты дебил, бл.. дай аут!”

После этого арбитр, говорящий по-русски, передал главному судье на вышке слова теннисиста. По итогам матча далее прошел теннисист из Казахстана Александр Бублик.

Россиянин скорей всего потеряет и рейтинговые очки, и все призовые деньги. 
 

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