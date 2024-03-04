



Россиянина пустили на турнир в Дубае, и как он “отблагодарил”

Дисквалификацией закончился турнир в Дубае для российского теннисиста Андрея Рублева, куда россиянина пустили выступать под “нейтральным флагом”. А дисквалифицировали его за непристойное поведение.



Теннисиста Рублева дисквалифицировали с турнира в Дубае за брань в сторону судьи на русском языке. Он крикнул: «Ты дебил, бл.. дай аут!»

После этого арбитр, кот. говорит по-русски, передал главному судье на вышке слова теннисиста. Россиянин потеряет все призов. деньги и очки.



ПЮ pic.twitter.com/5XRpfxVMEY — Igor Вице-блогер (@Igor12066848) March 3, 2024

Рублев сорвался на арбитра на линии, крикнув ему: “Ты дебил, бл.. дай аут!”После этого арбитр, говорящий по-русски, передал главному судье на вышке слова теннисиста. По итогам матча далее прошел теннисист из Казахстана Александр Бублик.Россиянин скорей всего потеряет и рейтинговые очки, и все призовые деньги.