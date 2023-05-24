



Россияне и белорусы пропустят соревнования по парусному спорту еще год

Международная федерация парусного спорта (World Sailing) оставила в силе до апреля 2024 года дисквалификацию россиян и белорусов от участия в международных турнирах.



Таким образом, спортсмены РФ и Беларуси пропустят все квалификационные старты на Олимпийские игры, которые состоятся в 2024. Последний старт состоится как раз в апреле следующего года.



Уточняется, что все члены Совета на промежуточном заседании высказали точку зрения по поводу россиян и белорусов каждый от своего региона. По итогам встречи правление согласилось продолжить поддерживать "руководство МОК и основополагающие принципы олимпизма в Олимпийской хартии, а также в равной степени основные принципы недискриминации спортсменов и отделения спорта от политики, отмеченные как Исполнительным комитетом МОК, так и Советом ASOIF".



"Совет признает, что Основополагающие принципы олимпизма содержат рекомендацию МОК разрешить возвращение российских и белорусских спортсменов в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов", - сказано в сообщении.



Также указано, что решение Правления остается неизменным: апрель 2024 является возможностью для спортсменов с российским или белорусским паспортом вернуться к международным соревнованиям как нейтральным спортсменам.



"Что касается олимпийской квалификации, Semaine Olympique Française (SOF) состоится в это время и предоставит возможность спортсменам с российским или белорусским паспортом соревноваться как индивидуальным нейтральным спортсменам в квалификации в Париж 2024 года. World Sailing остается полностью приверженным поддержке парусного сообщества Украины в это невероятно тяжелое время", - добавили в правлении.

